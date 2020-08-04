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رياضة

تدريبات علاجية لياسر إبراهيم في جيم الأهلي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدي ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي، أعقبها جلسة في «الجيم»، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.


وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة في كاحل القدم خلال ودية الفريق الثانية أمام الجونة، التي أقيمت على ملعب التتش استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.


ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.


وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش والتحضير لمواجهة إنبي، التي تقام مساء الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

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