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أخبار البلد

وزارة الخارجية تنشر فيديو تعريفيا بخطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:25 م
سامح شكري- وزير الخارجية
سامح شكري- وزير الخارجية
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محمد وديع
نشرت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مقطع فيديو تعريفيا بالخطوات التي حددتها الهيئة الوطنية لتصويت المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى لبعثاتنا فى الخارج، بداية بالتسجيل على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية فى مختلف الدول إلى بعثاتنا الدبلوماسية.

وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت البعثات الدبلوماسية فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 12 أغسطس بما يتناسب والتوقيات التى حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمنى والاجرائى لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقامت البعثات بتشكيل اللجان الفرعية بالخارج في 140 مقر انتخابي فى 124 دولة، كما تم موافاة بعثاتنا فى الخارج بالقواعد الارشادية المنظمة لاجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين المقيمين خارج مصر فى مجلس الشيوخ 2020.

وتم تشكيل غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

يأتى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تصويت المصريين فى الخارج من خلال البريد السريع لمنع حدوث تجمعات حفاظًا على المصريين فى الخارج، سواء مقيمين أو أعضاء البعثات الدبلوماسية، وبما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على حق المصريين المقيمين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.
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