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محافظات

دور كبير للقبلية والعائلات بالانتخابات في محافظة شمال سيناء.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:01 ص
دور كبير للقبلية
دور كبير للقبلية والعائلات بالإنتخابات
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أحمد صالح
تلعب القبلية والعائلات في محافظة شمال سيناء ، دورا كبيرا فى أى عملية انتخابية .. فهناك مشايخ القبائل والعشائر وعواقل وكبار القبيلة والعائلة الذين يتحكمون فى غالبية الأصوات .
لذا يحرص أى مرشح على  موافقة القبيلة أو العائلة أولا .. ثم القبائل والعائلات المتحالفة معها ، وأحيانا يتم الاتفاق على تبادل المقاعد البرلمانية والمناصب السياسية والشعبية فى اتفاقات لاحقة .

حيث تتم اللقاءات لمرشحي مجلس الشيوخ حاليا ، بحضور مشايخ ورموز القبائل والعائلات انطلاقا من القسم التابع له كل مرشح والانتقال الى باقى الأقسام على مستوى المحافظة التي تمثل دائرة واحدة بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ مثلما كان الوضع قديما.

وعود بحل المشاكل:

ويحاول كل مرشح من مرشحي مجلس الشيوخ 2020م التركيز فى برنامجه الانتخابي على مساندة خطط التنمية وقضية التمليك الى جانب استكمال مكونات المشروعات القومية لتنمية سيناء، وتعظيم الاستفادة من الثروات والموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل للشباب .. الى جانب توفير الخدمات وتيسير أمور المواطنين .

مرشح واحد:
ويسعى كبار وعواقل أبناء العريش حاليا .. الى توحيد الصفوف ومحاولة الاتفاق على مرشح واحد على المقعد الفردى .. إلا أنه لم تظهر فى الأفق أي خطوات جادة حتى الآن ، ويرى كل مرشح أنه الأحق بالمقعد .. 

فى حين تتنافس الأحزاب السياسية من أجل الفوز بهذ المقعد لمرشحها ، وذلك دعم أعضاء كل حزب لمرشحه اعتمادا على الانتماء الحزبى .

وتؤكد الشواهد السابقة أن الانتخابات فى شمال سيناء بصفة عامة لا تعتمد كليا على اللافتات .. وانما تعتمد بالدرجة الأولى على القبيلة أو العصبة ومدى تأييدها لمرشحيها .. رغم دخول صفحات التواصل الاجتماعي كمتغير إلا أنها لا تحقق الآمال المطلوبة لكسب التأييد والمساندة، نظرا لوجود اتفاقات سائدة بين المراكز والعاصمة العريش.

حيث تحرص القبائل والعائلات على الفوز بالمقاعد البرلمانية والمواقع السياسية والشعبية ، وذلك بموجب اتفاق سابق تم توقيعه منذ عام 1984 ويسمح بتداول المقاعد النيابية ، وتوزيع مقاعد المجالس المحلية والمناصب السياسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وبين جميع القبائل والعائلات وداخل أفرعها المختلفة .

وقد حرص المواطنون أثناء لقاءاتهم مع المرشحين، المطالبة بسرعة فتح مجال الصيد في البحر المتوسط وبحيرة البردويل ، الي جانب حل مشاكل انقطاع المياه عن معظم أحياء العاصمة العريش ، وكذلك العمل علي حل مشاكل طوابير سيارات الاجرة أمام محطة الغاز، ، كما طالب الحضور بسرعة إيجاد وظائف أمام الشباب ، كما تم المطالبة بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات للمزارعين المتضررين من الإرهاب

دور كبير للقبلية والعائلات بالانتخابات في محافظة شمال سيناء.. شاهد
دور كبير للقبلية والعائلات بالانتخابات في محافظة شمال سيناء.. شاهد
دور كبير للقبلية والعائلات بالانتخابات في محافظة شمال سيناء.. شاهد
دور كبير للقبلية والعائلات بالانتخابات في محافظة شمال سيناء.. شاهد
دور كبير للقبلية والعائلات بالانتخابات في محافظة شمال سيناء.. شاهد
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