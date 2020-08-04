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أخبار البلد

القرش الحوتى مسالم وليس لديه أسنان ولا يهاجم الإنسان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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حنان توفيق
اعلنت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن ظهور القرش الحوتي المسمى بـ"الحوت المسالم"،او" بهلول " والمصنف ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والأضخم حجمًا، وذلك أمام سواحل مدينة الغردقة.

القرش الحوتى  ويدعى " بهلول" هى سمكة نادرة ومهددة بالانقراض وهى من الاسمالك المهاجرة عادة ما تظهر بمياة البحر الاحمر حيث تأتى إلى الية فهو مسار هجرتها من المحيطات بحثا عن الغذاء.

شوهد القرش يسبح ببطء في محيط المراكب ولم يتعرض أحد له، وذلك كونه من الكائنات البحرية المسالمة فهو نوع القروش يتغذى على الهائمات بعد فلترتها سجل وجود القرش الحوتى فى جزيرة الأخوين، وما بين جبال الجفتون الصغير والكبير، ومنطقة الفانوس والفنستون.

وقد اصدرت  محميات البحر الاحمر تعليمات للتعامل مع القرش الحوتى بهدف توفير بيئة ملائمة له أهم تلك التعليمات عدم محاولة لمس أو ركوب أو مطاردة القرش وكذلك محاولة تغيير مساره، وعند رصده فإنه يتم السماح للقرش بالتحرك والتصرف بشكل طبيعى، والحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أمتار من أمامه و4 أمتار من خلفه لتجنبه ، وعدم استخدام فلاش التصوير الفوتوغرافى الذى يضايقة


يذكر ان القرش الحوتة " بهلول "يصل عمرة الى ما يقرب70 عامًا يتميز بشكله الجذاب ولونه الأزرق المنقط بصفوف منتظمة من النقاط البيضاء متوسط طولة يبلغ 13 مترًا في حين يبلغ وزنه 21 طنًايعتمد في غذائه على فتح فمه وشفط المياه بما فيها من طعام ثم يطرد المياه عبر الخياشم ويحتفظ بالطعام يعد من ضمن أنواع القروش المهددة بالانقراض والمدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة يفضل القرش الحوتي التواجد في المناطق العميقة من المياه - لا يشكل هذا القرش أي خطورة على البشر، ولم تسجل أي حالات وفاة أو مهاجمة للبشر باسمه خلال السنوات الماضية فهو مسنن ولذلك لا يمكنه إيقاع أذى بالبشر يعتمد بشكل رئيسي في نظامه الغذائي على الكائنات الميكروسكوبية التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة والعوالق.

 

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