إلحاق طلاب الصيدلة بكليات الطب.. وصحة البرلمان تحذر: خطر على المهنة وتعرض حياة المرضى للخطر

مقترح لإلحاق طلاب كليات الصيدلة بالطب البشري

صجة البرلمان: المقترح يؤدي إلى تدهور مهنة الطب بتخريج أطباء غير مؤهلين

خطر على حياة المرضى.. برلمانية: لا يجوز التحويل من كليات الصيدلة للطب

معمول به في الخارج.. برلماني: تحويل الصيادلة إلى أطباء يحتاج إلى دراسة

رفض نواب لجنة الصحة بالبرلمان، مقترح التحويل من كلية الصيدلة لكلية الطب البشري، مؤكدين أن المجلس الأعلى للجامعات لم يوافق أيضا على المقترح، نظرا لخطورته وتداعيات تطبيقه على الطلاب ومهنة الطب.





وأوضحت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة، أنه لا يجوز الاستغناء عن السنة التمهيدية الخاصة بكلية الطب كما لا يمكن المساواة بين الدراسة داخل كلية الصيدلة ونظيرتها بالطب، حيث يختلف المنهجان، حيث تدرس الأولى قشور الطب وتركز على الدواء بشكل أساسي، فيما تتعمق الثانية في مهنة الطب والتشخيص والأمراض وإجراء العمليات الجراحية.





وتسائلت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد": "كيف يمكن المساواة بين طالب تعمق في دراسة الطب وبين طالب آخر لم يدرس منه إلا قشور؟ وكيف يمكن ائتمان طالب الصيدلة على سلامة وصحة المرضى خاصة الحالات الخطرة منهم؟".





ونوهت إلى أن هذا النظام كان معمول به قبل ذلك من خلال إمكانية التحويل من كليات العلوم إلى الطب لكنه لم يستمر طويلا وتم إلغاؤه وحتى عندما كان مطبقا كان الطالب عند تحويله يعود إلى السنة التمهيدية لكلية الطب ويدرس المنهج من البداية".





وأكدت أنه لا يمكن تأهيل الطالب الصيدلي من خلال برنامج حتى يلتحق بكلية الطب بل يجب عليه دراسة الطب من البداية في السنة التمهيدي وما يتبعها من سنوات لاحقة حتى التخرج.





من جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، إن مقترح التحويل من كلية الصيدلة لكليات الطب ليس الأول من نوعه، فد سبق وتم التقدم بمقترح مثيرا للجدل بالاستعانة بالخريجين من الصيادلة وتحويلهم إلى أطباء في مواجهة كورونا.

وأوضح أبو العلا في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا المقترح معمول به في الخارج، حيث يمكن للصيدلي ممارسة الطب شرط أن يقوم بدراسة تكميلة للتأهيل ويحصل على شهادة بذلك، ونفس الحال للطبيب الذي يرغب في ممارسة الصيدلة.

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة مستفيضة ودراسة طويلة لتطبيقه في مصر، مؤكدا على عدم وجود أزمة عجز أطباء بالمستشفيات وإن وجدت سيتم التعاقد فورا مع أطباء التكليف والامتياز من باب أولى.





بدوره، رفض النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة، المقترح السابق بجانب رفضه مقترح الهبوط بتنسيق كليات الطب إلى 90%، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدهور مهنة الطب وتخريج طلاب غير كفؤ وغير مؤهلين لممارسة مهنتهم، التي تتطلب قدر كبير من الدراسة والتفوق العلمي.

وأوضح شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا توجد أزمة عجز أطباء في مصر، كما لم تشتك وزارة الصحة أو المستشفيات من نقص الأطباء وفي حالة وجود عجز، فهناك أكثر من 7 آلاف طبيب تكليف ينتظرون التعيين لكنهم معترضون على نظام التكليف الجديد.

وطالب النائب بضرورة البحث عن حل لمشاكل الأطباء بدلا من خفض التنسيق، ومنها أزمة التكليف وزيادة الرواتب والبدلات كما حدث في تعديل قانون المهن الطبية، فضلا عن تحفيز الأطباء على العمل داخل الدولة بدلا من سفرهم للعمل بالخارج.





كان قد انتشر خبر عن صدور قرار من المجلس الأعلي للجامعات بشأن امكانية التحويل من كلية الصيدلة لكلية الطب البشري، وذلك فيما لا يزيد عن 100 طالب فقط لكل كلية طب ويكون من خلال برنامج خاص أسوة بما هو متبع حاليا في بعض كليات الطب.





شمل القرار استثناء الطلاب الراغبين في التحويل من مجموع الثانوية العامة المطلوب للالتحاق بكليات الطب إلى جانب السماح لكليات الطب عمل مقاصة لإمكانية استثناء هؤلاء الطلاب من بعض المقررات الدراسية السابق أخذها في كليات الصيدلة وأقر المجلس أنه في حالة نجاح هذا النظام سيتم تعميمه على خريجي كليات الأسنان العام القادم وحسب استيعاب كل كلية.