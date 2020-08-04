قدوتى مجدى يعقوب.. الأول علمى علوم: ذاكرت 12 ساعة يوميا بعد توقف الدروس بالسناتر.. فيديو





الحاصل على المركز الأول شعبة علمى علوم بـ الثانوية العامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه حصل على 80 من 80 فى اللغة العربية، ودخل فى حالة ضحك قائلا:" مينفعش اجيب أقل من 100%". وأضاف





وكشف أنه يتمنى أن يدخل كلية طب بشري، وأن يسير على نهج الدكتور مجدي يعقوب، وذلك لمساعدة المواطنين.





ولفت إلى أنه كان يذاكر فى بداية العام الدراسي 6 ساعات، وبعد توقف السناتر و الدروس الخصوصية بسبب كورونا أصبح يذاكر 12 ساعة.





قال أحمد السيد برعي، الحاصل على المركز الأول شعبة علمى علوم بالثانوية العامة، إن والده مدرس لغة عربية ثانوي، ووالدته مدرسة لغة عربية إبتدائي.