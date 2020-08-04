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اقتصاد

ننشر الجدول الزمني لتطوير الجمارك.. ميكنة 3 منافذ جديدة خلال 4 أشهر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:28 م
جمارك وموانئ
جمارك وموانئ
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محمد يحيي

نجحت الحكومة في انجاز 90% من عمليات الانتقال التقني لميكنة منظومة الجمارك المصرية، ضمن الاجراءات الخاصة باعادة هندسة منظومة الإيرادات العامة وتحقيق روافد مالية للموازنة العامة.

وقالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها اليوم، إنها تسعي لميكنة جمارك الصادرات والواردات الكترونيا بنهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية المقرر انتهاؤها في ديسمبر القادم.

وذكر التقرير إنه بموجب تلك الاجراءات ستنتهي عمليات الافراج عن البضائع في غضون 5 أيام علي الأكثر، وهو ما يقلل تكلفة التخليص الجمركي و يحفز بيئة الاستثمار ؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز المؤشرات الدولية في مجال بيئة الأعمال لمصر.

كما تسعى الوزارة لتشغيل المراكز اللوجيسيتية الخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك بواقع 3منافذ تشمل ميناء الدخيلة بالإسكندرية خلال نوفمبر القادم، ثم ميناء الإسكندرية و دمياط في ديسمبر المقبل، بعد اكتمال تلك المنظومة بأكثر من 4 موانئ ومطارات تابعة للمصلحة من بينه" بمطار القاهرة و موانئ غرب وشرق بورسعيد والعين السخنة".

وفي سياق متصل، اعلنت وزارة المالية عن قرب اكتمال المناقشة الخاصة بقانون الجمارك الجديد داخل أروقة مجلس النواب؛ تمهيدا لإقراره إذ يسعي التشريع الجديد لتقليص زمن الافراج الجمركي وتكلفته و التعامل التكنولوجي علي البضائع والسلع ونقل تجارب البلدان الأكثر تقدما في ذلك المجال.

مع التأكيد علي تطبيق منظومة النافذة الواحدة للافراج النهائي عن البضائع والسع وهو ما يعزز التجارة الدولية لمصر وفقا لأسس تكنولوجية متطورة ومعترف بها عالميا.

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