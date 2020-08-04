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ديني

دار الإفتاء: حفظ الله لبنان وأهلها من كل مكروه وسوء

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:32 م
دار الإفتاء: حفظ
دار الإفتاء: حفظ الله لبنان وأهلها من كل مكروه وسوء
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محمد شحتة
أعلنت  دار الإفتاء المصرية، عن دعمها الكامل للأخوة الأشقاء في لبنان جراء التفجير الكبير الذي هز أرجاء العاصمة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك "حفظ الله لبنان وأهلها من كل مكروه وسوء. قلوبنا معكم".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان  الانفجار ، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أوضحت وسائل الإعلام بعد ذلك أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل أحد المستودعات. 
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