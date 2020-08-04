دار الإفتاء: حفظ الله لبنان وأهلها من كل مكروه وسوء

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن دعمها الكامل للأخوة الأشقاء في لبنان جراء التفجير الكبير الذي هز أرجاء العاصمة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك "حفظ الله لبنان وأهلها من كل مكروه وسوء. قلوبنا معكم".

هز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.





وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان ا لانفجار ، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



