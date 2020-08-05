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برلمان

لا يجوز.. برلمانية تعلق على مقترح هبوط تنسيق كليات الطب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:00 ص
الاطباء
الاطباء
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أحمد أيمن
قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لا يجوز تحديد نسب التنسيق الجامعي الخاصة بالجامعات الحكومية حاليا قبل بحث كافة نتائج الثانوية العامة وبناءً عليه يتم تحديد التنسيق المناسب لكل كلية طبقا للنتائج.

وأشارت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الوضع يختلف بالنسبة للجامعات الخاصة التي تم تحديد تنسيق كلياتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات وذلك قبل إعلان النتيجة، موضحة أن تنسيق الجامعات الخاصة يخضع للطاقة الاستيعابية وقدرة كل جامعة على تحمل عدد معين من الطلاب.

قال النائب حاتم عبدالحميد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن أزمة فيروس كورونا أظهرت حاجتنا إلى المزيد من الأطباء لسد العجز بالمستشفيات ومواجهة الأزمة وغيرها من الأزمات"، الهبوط بتنسيق كليات الطب إلى 90% خلال العام الحالي.

وطالب النائب، في مقترحه، باجتماع المجلس الأعلى للجامعات للنظر في تنسيق كليات الطب والنزول به على غير المعتاد عليه كل عام، حتى تتمكن الدولة من حشد المزيد من جنود الجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا المستمرة وغيرها من الأزمات التي قد تواجهها الدولة مستقبلا.

وأكد أن الفترة الحالية شهدت عجزا كبيرا في عدد الأطباء بالمستشفيات، فضلا عن تغيب البعض، الأمر الذي أثر على مستوى تقديم الخدمة للمرضى ومصابي كورونا.

كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اعتمد نهاية الشهر الماضي، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري.

كما يشمل 70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

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