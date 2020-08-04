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أخبار العالم

شاهد.. انتشار المصابين داخل المستشفيات نتيجة انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر كثافة المصابين في مستشفى القديس يوسف في بيروت.
ويظهر في الفيديو عدد كبير من المصابين والجرحى نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأحدث دمارا كبيرا في المدينة.

ومن جهته قال مدير مستشفى رزق إن أسرّة المشفى لا تكفي لاستقبال المصابين ونجري عمليات في الأروقة، لافتا إلى أن أكثر من 400 جريح وصلوا للمشفى جراء انفجار مرفأ #بيروت.

وكانت وزارة الصحة قد ناشدت المستشفيات بالابلاغ عن أي أسرة يمكنها استيعاب المصابين بعد انتهاء القدرة الاستيعابية لمستشفيات بيروت على تلقي المصابين.

وفي مقطع فيديو آخر من داخل مستشفى سانت جوزيف في #بيروت، يظهر المصابون وهم يتلقون العلاج في طرقات المشفى.

وكان انفجار ضخم وقع في مرفأ لبنان، وقال وزير الداخلية اللبناني إن الانفجار ناتج عن مواد متفجرة تم مصادرتها منذ فترة طويلة.


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