شاهد.. انتشار المصابين داخل المستشفيات نتيجة انفجار بيروت

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر كثافة المصابين في مستشفى القديس يوسف في بيروت.

ويظهر في الفيديو عدد كبير من المصابين والجرحى نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأحدث دمارا كبيرا في المدينة.





بعد سنة ٢٠٢٠ المفروض كل دولة يكرمون كل طبيب وطبيبة وكل طاقم طبي بكل مستشفى❤️🤍#لبنان #Beirut #Lebanon #بيروت https://t.co/oNP8FkP31q — how you like that✨? (@jihoon_2i) August 4, 2020

ومن جهته قال مدير مستشفى رزق إن أسرّة المشفى لا تكفي لاستقبال المصابين ونجري عمليات في الأروقة، لافتا إلى أن أكثر من 400 جريح وصلوا للمشفى جراء انفجار مرفأ #بيروت.





وكانت وزارة الصحة قد ناشدت المستشفيات بالابلاغ عن أي أسرة يمكنها استيعاب المصابين بعد انتهاء القدرة الاستيعابية لمستشفيات بيروت على تلقي المصابين.





وفي مقطع فيديو آخر من داخل مستشفى سانت جوزيف في #بيروت، يظهر المصابون وهم يتلقون العلاج في طرقات المشفى.





وكان انفجار ضخم وقع في مرفأ لبنان، وقال وزير الداخلية اللبناني إن الانفجار ناتج عن مواد متفجرة تم مصادرتها منذ فترة طويلة.







