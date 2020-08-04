البترول تلزم موظفيها في الشركات التابعة بالانتظام في العمل

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية ، انتظام العمل طوال الأسبوع لجميع العاملين الذكور بالشركات التابعة للوزارة وتحديدا بالقطاع العام، الاستثماري، المشترك"، إذ سيتم العمل بذلك القرار اعتبارا من غد الأربعاء.
واستثني خطاب مرسل من قطاع الموارد البشرية برئاسة إبراهيم خطاب، مساعد الوزير لشئون التطوير الهيكلي والموارد البشرية؛ من دون ذلك ممن تري الإدارة الطبية نظاما خاصا لحضورهم وهو ما يتطلب الإفادة بذلك .
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وذكر القرار أنه بالنسبة للسيدات العاملات، فإن القواعد المطبقة عليهن ستظل قائمة لحين صدور قرار بذلك .
وسبق للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية استمرار العمل بالكتاب الدوري رقم (1) الصادر بتاريخ 26 يونيو 2020 حتى 30 يوليو 2020 والذي كان قد أصدر في إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاع البترول وكافة الجهات التابعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار الحفاظ علي الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل، فإنه يتم العمل داخل قطاع البترول باتباع التعليمات والضوابط وفقا للكتاب الدوري.