أبويا كان وزير.. النائب مصطفى كمال الدين يحكى ذكرياته بالثانوية العامة

استرجع مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ذكرياته مع الثانوية العامة، قائلا: "ايامنا اللي كان بيجيب 70% بيبقي بطل من الأبطال".





وأكد "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن والده كان وزير التربية والتعليم وقت دراسته وكان فى هذا الوقت يدرس بمدرسة خاصة ولكن بعد تولى والده منصب الوزارة انتقل الى مدرسة حكومية على حسب رغبة والده الذى أكد له أنها مدرسة تتميز بميزات عديدة وبعد الالتحاق بهذه المدرسة اكتشف صحة كلامه، مؤكدًا أنه كانت على مستوى من التدريس.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن المدرسة كانت تتميز بوجود ملاعب ومعامل ومسرح وسينما ومكتبة واستمر بهذه المدرسة حتى وصل لمرحلة الثانوية التى كانت مرحلة فارقة فى حياته، لافتًا الى أن هذه المرحلة شهدت موقفا غريبا جدا وهو اثناء امتحانة حيث جاء اليه شخص من الخارج وجلس بجواره لكى يغششه ولكنه رفض بشدة.





وتابع النائب حديثة :" أخبرت والدي بهذا الموقف والذي تصرف على الفور وكنت أذهب إلى المدرسة بالدراجة وبحب مادة الفيزياء كثيرا والفتوة وهي مدرسة متخصصة فى التدريب العسكرى".



