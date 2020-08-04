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أخبار البلد

معزيا في تفجير بيروت.. رئيس الإنجيلية: نشارك الشعب اللبناني مشاعر الألم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ في مصرَ، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن صدمتِها وحزنِها البالغِ إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذي هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، اليومَ الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا  ومئاتِ الضحايا. 

وقال رئيسُ الإنجيلية: "نشاركُ الشعبَ اللبنانيَّ مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالي الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".

وبعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تعزية ومواساة، للبنان حكومة وشعبًا، في ضحايا التفجير الذي وقع اليوم، وخلف مئات القتلى والمصابين. 

وقال البابا تواضروس في تعزيته "بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.

وأضاف" نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء". 


وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة"، وأفادت قناة "LBCI" أن الحريري بخير ويتابع اتصالاته، كما استقبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور للاطمئنان عليه.
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