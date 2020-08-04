محافظ الغربية يوجه بصيانة وإصلاح جميع المعدات المعطلة.. صور

اصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة واصلاح كافه المعدات المعطلة وكذا المكانس الموجودة ورفع كفاءتها وشراء عدد 6 اخرين لتغطية كافة مدن واحياء المحافظة.

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كما اشار بتوحيد استهلاك كافه المعدات من السولار والبنزين لعدم الاسراف.. موجها متابعة عمليه نقل الاسواق مع سرعة نقل سوق سمنود.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام ونجوي العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن والاحياء لمتابعه صيانه واصلاح المعدات المعطلة علي مستوي المحافظة .

كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعه الاسواق العشوائية لنقلها بالاماكن التي تم تخصيصها وسرعة نقل سوق سمنود.





كما بحث المحافظ مع السكرتير العام المساعد المعوقات في طلبات التصالح مؤكدا علي ضرورة التواصل مع المخالفين وتقديم التوعية اللازمة حتي يقوم بتقديم طلب التصالح .





موجها بتقديم ملف يومي لما تم تحصيلة من ايرادات الدولة لكل مركز ومدينة علي مستوي المحافظة .





وخلال الاجتماع اصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة بالتنبية علي اصحاب العمارات بسرعة طلاء الوجهات بلون موحد وخاصة بالشوارع الرئيسية خلال المدة السموح بها وبعد ذلك سيتم قطع المرافق . . وعدم رصف اي شارع الا بعد عمل رصيف ويتم التنبيه بعدم وضع اي اشغالات بالشوارع والمتابعه المستمرة علي الاسواق والمحلات لرفع ايه اشغالات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .





ووجه ايضا بطلاء اعمدة الانارة باللون الفضي وتجميلها واظهارها بمظهر حضاري.





وفي السياق ذاته اكد المحافظ علي ضرورة الحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية.





وفي نهاية الاجتماع أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المدن والاحياء بعمل وردية لعمال النظافة في الصباح الباكر حتي تكون الشوارع نظيفة مبكرا والحفاظ علي مظهرهم والالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية والتزامهم بلبس الكمامة والجوينتي وتوفير احتياجاتهم من ملبس ودوات .