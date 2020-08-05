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مرأة

في هذه الحالة يعاني الرضيع من المغص بسبب الأم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:37 ص
فى هذه الحالة يعانى
فى هذه الحالة يعانى الرضيع من المغص بسبب الام
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اسماء محمد
يُعد المغص وتوعك البطن من المشكلات الشائعة بين الأطفال بشكل واسع خاصة فى مرحلة الرضاعة وقد لايتمكن بعض الآباء والأمهات من التعامل معها بشكل صحيح بسبب عدم قدرة الرضيع عن شرح معاناته.

ذكر موقع "بولد سكاى" أن هناك عدة أسباب لمعاناة الرضيع من المغص وقد يصاحبه فى بعض الحالات المعاناة من الحموضة ويمكن علاجها فى أغلب الحالات بالنصائح المنزلية مثل الحمام الدافئ وإعطاء الرضيع المشروبات الخفيفة المناسبة.

وتحدث الحموضة لدى الأطفال الرضع لأسباب متعددة خاصة فى حالة عدم الرضاعة الطبيعية ، قد يحدث الارتجاع الحمضي كرد فعل تحسسي لشيء ما في النظام الغذائي للأم. 

ولهذا السبب، تنصح الأمهات عادة بتجنب بعض الأطعمة مثل البيض ومنتجات الألبان وفول الصويا والقمح من النظام الغذائي حتى لا تتسبب في أي رد فعل غير مقصود في أطفالهن رضاعة طبيعية.
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