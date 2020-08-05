في هذه الحالة يعاني الرضيع من المغص بسبب الأم

يُعد المغص وتوعك البطن من المشكلات الشائعة بين الأطفال بشكل واسع خاصة فى مرحلة الرضاعة وقد لايتمكن بعض الآباء والأمهات من التعامل معها بشكل صحيح بسبب عدم قدرة الرضيع عن شرح معاناته.





ذكر موقع "بولد سكاى" أن هناك عدة أسباب لمعاناة الرضيع من المغص وقد يصاحبه فى بعض الحالات المعاناة من الحموضة ويمكن علاجها فى أغلب الحالات بالنصائح المنزلية مثل الحمام الدافئ وإعطاء ويمكن علاجها فى أغلب الحالات بالنصائح المنزلية مثل الحمام الدافئ وإعطاء الرضيع المشروبات الخفيفة المناسبة.





وتحدث الحموضة لدى الأطفال الرضع لأسباب متعددة خاصة فى حالة عدم الرضاعة الطبيعية ، قد يحدث الارتجاع الحمضي كرد فعل تحسسي لشيء ما في النظام الغذائي للأم.



