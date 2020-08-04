AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الصحة اللبناني: 50 قتيلا نتيجة الانفجار حتى الآن

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:39 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
هاني حسين
قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن  المستشفيات المحيطة بالعاصمة جاهزة وبها قدرات استيعابية .


وأضاف حمد حسن:"  نحو 50 قتيلا بسبب انفجار بيروت حتى الآن "، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.


وتابع :" كنا نعاني من جائحة كورونا وما حدث اليوم يتطلب مجهودا مضاعفا، وأتمنى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة لنا في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".


ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.


ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أمر عون بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات المتضررة نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار بيروت.. الرئيس اللبناني يوجه القوات المسلحة بالتدخل وإيواء المتضررين

دمار هائل خلفه.. انفجار مرفأ بيروت والطائرات تحاول إخماد النيران.. فيديو

انتظار ومتابعة.. البيت الأبيض يعلق على حادث انفجار بيروت

كارثة فى لبنان.. عامل بـ مرفأ بيروت: عنبر الانفجار يحتوى على آلاف الأطنان من المفرقعات

عرضت المساعدة.. أمريكا تدعو رعاياها في لبنان لتجنب موقع الانفجار

رئيس وزراء لبنان ووزير الداخلية يتفقدان موقع انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة أمين عام حزب الكتائب في انفجار لبنان

صحيفة: لهذا السبب تركيا غاضبة للغاية من الإمارات

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

كارتيرون في ورطة قبل لقاء المصري

انفجار بيروت.. نداء عاجل من رئيس وزراء لبنان للدول الشقيقة

خاص لصدى البلد .. ارتفاع حصيلة انفجار بيروت إلى 40 قتيلا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

يلائم الترهلات البسيطة.. تعرف على طريقة استخدام خيوط شد الوجه وشروطها

بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية