وزير الصحة اللبناني: 50 قتيلا نتيجة الانفجار حتى الآن

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن المستشفيات المحيطة بالعاصمة جاهزة وبها قدرات استيعابية .









50 قتيلا بسبب انفجار بيروت حتى "، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وأضاف حمد حسن:" نحوالآن









وتابع :" كنا نعاني من جائحة كورونا وما حدث اليوم يتطلب مجهودا مضاعفا، وأ تمنى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة لنا في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".









ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.









ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أمر عون بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات المتضررة نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.



