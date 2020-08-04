عبدالله خالد الغانم يكتب: جذور علاقات الكويت ومصر غير قابلة للاقتلاع

دائرة العلاقات الكويتية/المصرية مرتكز استراتيجي في معادلة الأمن الوطني الكويتي ، ولذلك تعمل بعض الجهات المعادية لافتعال الخلافات وشحن أجواء من التوتر بين شعوب البلدين ظنًا منهم أن ذلك سيساعد على تفكيك العلاقات الكويتية/العربية عبر تفكيك العلاقات الكويتية/المصرية ، وللأسف وبدافع الغيرة والوطنية يتفاعل بعض مواطني الجانبين بشكل ينقصه الإدراك اللازم لمخطط استهداف العلاقات الكويتية/المصرية في سياق استهداف اكبر للأمن القومي العربي والأمن الوطني الكويتي.

ومن هذا المنطلق نحث السفارة الكويتية في القاهرة، و وزارة الداخلية الكويتية بنفس الوقت، على عدم التهاون في ملاحقة كل شخص يسيء للعلاقات الكويتية/المصرية قضائيًا، باعتبار الإساءة في هذا الوقت جزءا من مخطط اكبر يستهدف الإضرار بعلاقات دولة الكويت الخارجية، وهو الأمر الذي يجب أن نقف بوجهه بكل حزم واضعين أمام أعيننا أمن الكويت الاقليمي والعربي.

وندعو الإخوة الغيورين من المواطنين الكويتيين او الأشقاء المصريين إلى عدم الانجرار وراء هذه الحملة المغرضة، والتمسك بعلاقات الأخوّة العربية التي نعتبرها جميعًا ملاذنا الاول لمواجهة التحديات والتهديدات الاقليمية والدولية، وحرب اكتوبر من ناحية، وحرب تحرير الكويت من ناحية اخرى، خير دليل على ان الامن الكويتي والأمن المصري واحد لا يتجزأ.

وبالنسبة لوقف الرحلات القادمة من مصر فلا يوجد أي ارتباط بينها وبين الأحداث الإعلامية الأخيرة التي استهدفت رمز الكويت وعلمها -والتي عملت الكويت مع السلطات المصرية بكل تفان لمحاسبة مفتعليها- وقد تم إيقاف الرحلات بناء على توجيهات وزارة الصحة الكويتية التي امتثلت لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، وقد شمل هذا التوجيه مجموعة دول غير مصر ، ولكن الحملة المبرمجة لضرب العلاقات المشتركة سلطت إعلامها وأضوائها فقط على سير الرحلات بين الكويت ومصر.





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كاتب ومحلل سياسي كويتى