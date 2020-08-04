انفجار لبنان.. الإمام الأكبر ينعى ضحايا انفجار بيروت ويدعو للبنان بالاستقرار.. والبابا تواضروس الثاني: نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين

انفجار عنيف يهز العاصمة اللبنانية بيروت

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هز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.





وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار ، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





فيما أوضحت وسائل الإعلام بعد ذلك أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل أحد المستودعات.





نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا انفجاري بيروت، من خلال تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، قال فيها "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين".





وأضاف شيخ الأزهر، "ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان".





من جانبه، أدان دان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة الإنفجار الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت والذى أدى لسقوط العشرات من الضحايا والمصابين .



