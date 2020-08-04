مينا بولس: بدأت منذ الصغر في التمثيل ومثلي الأعلى الزعيم وهنيدي وهاني رمزي.. فيديو

كشف الفنان الشاب مينا بولس ، بدايته في عالم التمثيل، مؤكدا أنه بدأ العمل في هذا المجال منذ الصغر.





وقال بولس ، في حواره مع الإعلامية هناء عبد الفتاح، مقدمة برنامج «اليوم المفتوح»، عبر قناة «الصحة والجمال»، إن :"بدأت وأنا صغير أقلد ممثلين كنت بقلد محمد هنيدي ومحمد صبحي وهاني رمزي وأحمد حلمي، ثم بدأت بالمشاركة في الإعلانات لشركات عالمية، عملت ضجة كبيرة".





وأضاف الممثل الشاب، أنه :"بدأت أجيب أصحابي ونعمل أفلام قصيرة حيث شاركت في فيلم قصير اسمه "كنوز الماضي" اتعرض منه جزء كمشروع تخرجي اخدت فيه أحسن ممثل، فيلم كنوز الماضي فيلم تاريخي بيتكلم عن تاريخ مصر يتناول كل شئ قديم، وتم تصويره في مكان أثري بالإسكندرية"، متابعا أنه :"عملت في عدة إعلانات بعد الفيلم ثم شاركت في مسلسل عفريت نص الليل من إخراج بليل عربي ولسة هيتعرض" .

وأكمل أنه :"شاركت في مسلسل القمر اخر الدنيا الذي تم عرضه في رمضان 2020 بطولة النجمة بشرى واحمد كرارة وعمرو عابد، مؤمن نور، وكان دوري شاب صعيدي كوميدي حيث أن 95% من أعمالي كوميدي، ولازم اي عمل او دور ليا يكون كوميدي ، وأي مخرج عشان يخترني يختارني على اساس دور كوميدي".

وتابع مينا بولس، أنه :"اللي شجعني اني ادخل عالم الفن والتمثيل تحديدًا والدي وشقيقي الأكبر أبانوب، واشتغلنا معًا في فيلم سر الكتاب 18، مع الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، والفيلم من تأليف إسماعيل فارس، وإخراج بلال عربي، وكان المفترض أن يعرض من حوالي 3 شهور إلا أن تم تأجيل عرضه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد"، لافتا إلى أن فيلم سر الكتاب رغم أنه فيلم رعب إلا أن دوري به كوميدي، ومن المقرر عرضه قريبًا على الفضائيات وأيضًا في بعض المهرجانات.





وكشف عن أنه :"مثلي الأعلى في الكوميديا الزعيم عادل إمام، والنجم الكبير محمد هنيدي والنجم هاني رمزي، والذي اتمنى أن أعمل معهم، وهناك العديد من الفنانين اللي بيدعموني ومنهم: حسن عبد الفتاح، والفنان القدير توفيق عبد الحميد، وأصدقائي المقربين إسراء سامي والصحفي محمد صابر"، مستدركا أنه لا أتمنى أن أكون مثل شخص، ولكني أتمنى أن أكون نفسي مينا بولس، وأنا بالفعل في الفترة القادمة سوف أقدم بعض الفيديوهات الكوميدية كيوتيوبر، ولكني سوف أقدم فيديوهات هادفة مثل التي يقدمها أحمد حلمي ومحمد هنيدي.





وتابع أنه :"من ناحية أني كفنان لازم أكون شامل، ولازم أغير وأتنوع في أدواري، ولكن المشكلة أني لا أرى نفسي إلا في الكوميديا مثل جمهوري الذي لا يراني إلا في الكوميديا، وتلك مشكلة كبيرة، وأما عن مشاركتي في مسلسل القمر آخر الدنيا، والذي رشحني في الدور هو الكاستينج دايركتور مصطفى عباس، أخويا وحبيبي، كما أني أعتز بهذا المسلسل جدًا ، لأنه أضاف لي الكثير، لافتا إنه :"من داخل كواليس المسلسل كنت أهزر مع الفنان أحمد كرارة كثيرًا، وهو أيضًا فنان متواضع ومحترم جدًا".













https://www.facebook.com/mina.poule/videos/2712972935657461/