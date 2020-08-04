AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البدوي لرئيس اتحاد عمال لبنان: دماء الشهداء ستزيد من قوة اللبنانيين وتماسكهم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
بعث مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد عمال مصر والأمين العام للاتحاد العربى للتعليم والطباعة والإعلام، برسالة تعزية إلى الدكتور بشار الأسمر رئيس الاتحاد العمالي اللبناني وأعضاء المجلس في ضحايا الانفجار الذي وقع ظهر اليوم بميناء مدينة بيروت.

وأكد البدوي للأسمر، أن لديه ثقة بأن الدماء الزكية  لشهداء هذا  الحادث الأليم لن تذهب سدى بل ستكون دافع للشعب اللبناني بأن يتكاتف و يقف صفا واحدا لتخطي الأزمة الاقتصادية التي عانى منها الشعب اللبناني مؤخرا و التصدي لكل من يحاول ليحاول النيل من هذا الشعب القوي الساعي دائما إلى الاستقلال و الحرية .

و في النهاية تمنى البدوي الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس اتحاد عمال الإسكندرية: من يريد دعم القوات المسلحة عليه المساعدة في بناء الاقتصاد

البابا تواضروس الثاني يعزي الشعب اللبناني

معزيا في تفجير بيروت.. رئيس الإنجيلية: نشارك الشعب اللبناني مشاعر الألم

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة من الساحل الشمالي

احصل على نتيجة الثانوية العامة من هنا

بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية

بالأدلة.. خالد الجندي يعدد فضل سورة الملك ويؤكد صحة الأحاديث الواردة فيها

انفجار بيروت.. مقتل 10 ومئات المصابين

أرخص 5 سيارات مستعملة فى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

يلائم الترهلات البسيطة.. تعرف على طريقة استخدام خيوط شد الوجه وشروطها

بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية