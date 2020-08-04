البدوي لرئيس اتحاد عمال لبنان: دماء الشهداء ستزيد من قوة اللبنانيين وتماسكهم

بعث مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد عمال مصر والأمين العام للاتحاد العربى للتعليم والطباعة والإعلام، برسالة تعزية إلى الدكتور بشار الأسمر رئيس الاتحاد العمالي اللبناني وأعضاء المجلس في ضحايا الانفجار الذي وقع ظهر اليوم بميناء مدينة بيروت.





وأكد البدوي للأسمر، أن لديه ثقة بأن الدماء الزكية لشهداء هذا الحادث الأليم لن تذهب سدى بل ستكون دافع للشعب اللبناني بأن يتكاتف و يقف صفا واحدا لتخطي الأزمة الاقتصادية التي عانى منها الشعب اللبناني مؤخرا و التصدي لكل من يحاول ليحاول النيل من هذا الشعب القوي الساعي دائما إلى الاستقلال و الحرية .





و في النهاية تمنى البدوي الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم