برلماني يطالب بإنشاء جامعات متخصصة في صيد الأسماك والزراعة

أيد مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.
وقال "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، إن هذه التوجيهات أصبحت ضرورة من ضروريات تطوير منظومة التعليم فى ظل تطورات العصر ومواكبة تحديثاته، لافتًا إلى أن يجب أن تهتم كل محافظة بإنشاء جامعة متخصصة على حسب البيئة الخاصة بها.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هناك محافظات تتميز بصيد الأسماك فيجب أن تكون هناك جامعات بها تخصصات لصيد الاسماء ومحافظات أخرى تتميز بالزراعة وغيرها فهناك ضرورة لوجود مثل هذه الجامعات التى تساهم بشكل كبير فى تخريج جيل قادر على مواكبة تطور العصر إضافة الى تنوع الحرف والمعارف وتوسيعها وتعميقها عن طريق الدراسة.
وتابع النائب حديثة:" أن خريجي هذه الجامعات سوف يكونوا قادرين على الانخراط فى بيئة العمل وإتاحة فرص عمل جديدة بأساليب علمية حديثة".
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة
وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.
كما وجه باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعي والتي ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، بما فيها إنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات، وصياغة المنظومة الجامعية على نحو يعظم الاستفادة العلمية والأكاديمية بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المتميزة الحديثة، وكذلك سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.