برلماني يطالب بإنشاء جامعات متخصصة في صيد الأسماك والزراعة

أيد مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.





وقال "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، إن هذه التوجيهات أصبحت ضرورة من ضروريات تطوير منظومة التعليم فى ظل تطورات العصر ومواكبة تحديثاته، لافتًا إلى أن يجب أن تهتم كل محافظة بإنشاء جامعة متخصصة على حسب البيئة الخاصة بها.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هناك محافظات تتميز بصيد الأسماك فيجب أن تكون هناك جامعات بها تخصصات لصيد الاسماء ومحافظات أخرى تتميز بالزراعة وغيرها فهناك ضرورة لوجود مثل هذه الجامعات التى تساهم بشكل كبير فى تخريج جيل قادر على مواكبة تطور العصر إضافة الى تنوع الحرف والمعارف وتوسيعها وتعميقها عن طريق الدراسة.





وتابع النائب حديثة:" أن خريجي هذه الجامعات سوف يكونوا قادرين على الانخراط فى بيئة العمل وإتاحة فرص عمل جديدة بأساليب علمية حديثة".





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



