الرئيس يوجه بسرعة انتهاء المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.. نواب: تساهم في تطوير منظومة التعليم ومواكبة تطورات العصر

بعد توجيهات الرئيس

عضو تعليم النواب يكشف مزايا إنشاء جامعات جديدة بالمحافظات

دفعة أمامية.. "تعليم النواب" تكشف فوائد تخصيص 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية

برلمانى يطالب بإنشاء جامعات متخصصة في صيد الأسماك والزراعة





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.









وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.

كما وجه باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعي والتي ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، بما فيها إنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات، وصياغة المنظومة الجامعية على نحو يعظم الاستفادة العلمية والأكاديمية بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المتميزة الحديثة، وكذلك سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.

وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مسؤولية التعليم هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدنى، والفترة الماضية شهدت سيطرة من جانب الجامعات الخاصة بسبب عدم استيعاب الجامعات الحكومية أعداد الطلاب، وذكاء القيادة السياسية كشف هذا الأمر وقام على الفور بإطلاق توجيه لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وغيرها.



أشاد مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توجيهه لتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة.





وقال "كمال" لـ"صدى البلد"، إن لجنة التعليم اشترطت الجامعات الأهلية الجديدة تقديم منح لأوائل الثانوية العامة، مؤكدًا أن هذه المنح توفر على الطلاب مصاريف الدراسة بالكامل منذ التحاقهم بالجامعة حتى تخرجهم.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه المنح تعطى دفعة لجميع الطلاب لتقديم جهود مضاعفة ودفعة أمامية للحصول على أعلى الدرجات وتفوقهم فى جميع المواد.





كما، أيد مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.





وقال " كمال الدين" لـ"صدى البلد"، إن هذه التوجيهات أصبحت ضرورة من ضروريات تطوير منظومة التعليم فى ظل تطورات العصر ومواكبة تحديثاته، لافتًا إلى أن يجب أن تهتم كل محافظة بإنشاء جامعة متخصصة على حسب البيئة الخاصة بها.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هناك محافظات تتميز بصيد الأسماك فيجب أن تكون هناك جامعات بها تخصصات لصيد الاسماء ومحافظات أخرى تتميز بالزراعة وغيرها فهناك ضرورة لوجود مثل هذه الجامعات التى تساهم بشكل كبير فى تخريج جيل قادر على مواكبة تطور العصر إضافة الى تنوع الحرف والمعارف وتوسيعها وتعميقها عن طريق الدراسة.





وتابع النائب حديثة:" أن خريجي هذه الجامعات سوف يكونوا قادرين على الانخراط فى بيئة العمل وإتاحة فرص عمل جديدة بأساليب علمية حديثة".





من جانبه، أيد محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.





وقال "يحيي" لـ"صدى البلد"، إن مسؤولية التعليم هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدنى، والفترة الماضية شهدت سيطرة من جانب الجامعات الخاصة بسبب عدم استيعاب الجامعات الحكومية أعداد الطلاب، وذكاء القيادة السياسية كشف هذا الأمر وقام على الفور بإطلاق توجيه لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وغيرها.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن إنشاء جامعات جديدة بمختلف المحافظات فى هذا الوقت يواكب التطورات العالمية، مؤكدًا على ضرورة وجود أقسام متخصصة في التكنولوجيا الحديثة وليس فى استخدامها.



