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حوادث

9 أغسطس.. نظر دعوى بطلان قرار وزير الري 2018 والخاص بتحديد المنفعة بالنيل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:22 ص
مجلس الولة
مجلس الولة
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محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان القرار الوزاري الصادر من وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 والخاص بتحديد المنفعة بجلسة 9 أغسطس المقبل.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 35 لسنة 42 دستورية ومقامة من الممثل القانوني لشركة بلوسكاى للفنادق العائمة - المالكة للفندق العائم ( سميراميس 1 ) و ( سميراميس 2 ) وآخرين
ضد رئيس الوزراء .

ينص القرار على ان :

وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزاري تعديل البند الرابع من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2018 (شغل المنافع بغرض الرسو واستغلال المياه للعائمات السياحية)، لتصبح على النحو التالي "يُصرح للوحدات السياحية بالرسو صفًا واحدًا فقط موازي للمجرى على أن لا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسى المخصص، ويسمح بالتراكي حتى 4 صفوف بنطاق محافظتي الأقصر وأسوان، وفي حالة تجاوز عدد الصفوف المصرح بها يتم المحاسبة بفئات الرسوم المخالفة".

داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة "خارج أو داخل الكردون"

- يُحصل مبلغ 15 جنيًها للمتر المسطح شهريًا من مساحة الدور الأول للعائمة الثابتة أو المتحركة.

- يُحصل مبلغ 12.50 جنيه للمتر المسطح شهريًا من مساحة الدور الثاني للعائمة الثابتة أو المتحركة.

- يُحصل مبلغ 10.50 جنيه للمتر المسطح شهريًا من مساحة الدور الثالث للعائمة الثابتة أو المتحركة.

- يُصحل مبلغ 6 جنيهات للمتر المسطح شهريًا من مساحة أي دور بعد الثالث للعائمة الثابتة أو المتحركة.

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