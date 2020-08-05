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اقتصاد

سيبور تلجأ لصندوق الثروة الروسي لبناء مجمع آمور للغاز

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:09 ص
صندوق الثروة السيادي
صندوق الثروة السيادي الروسي
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رويترز
قال أحد أعضاء مجلس الإدارة في سيبور يوم الثلاثاء إن أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في روسيا ربما تلجأ إلى صندوق الثروة الوطني الروسي للمساعدة في تمويل مجمع أمور الكيميائي للغاز المخطط له.

وبعد زيادة حجم المجمع الكيميائي للغاز في الشرق الأقصى الروسي، تتوقع سيبور استثمار ما يتراوح بين عشرة مليارات و11 مليار دولار، وهو ارتفاع عن التقديرات الأولية التي كانت عند ثمانية مليارات دولار على الأكثر.

ومن المقرر أن تستحوذ شركة سينوبك الصينية على حصة 40 بالمئة في هذا المجمع الذي ربما يكتمل بحلول عام 2024.

وكان صندوق الثروة الوطني، الذي بلغت حيازته 174 مليار دولار في أول يوليو تموز، قد زود سيبور سابقا بمبلغ 1.75 مليار دولار لتمويل مجمع للبتروكيماويات في غرب سيبيريا.

وقال دميتري كونوف رئيس سيبور إن الشركة لن تمضي قدما في خطط إنشاء مصنع للبتروكيماويات في السعودية بالاشتراك مع توتال وأرامكو السعودية، معتبرا ذلك غير مجد. 
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