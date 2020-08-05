AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

طلب الوصاية.. النقض توضح هذه الحالة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:29 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها طلب الوصية 

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلًا صادرًا إليه من الطاعنتين الثانية والثالثة عن نفسها وبصفة كل منهما وصية على ولديها القاصرين .... ، .... ، .... ، .... إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدي نظر الطعن وحتى حجزه للحكم صورة رسمية من قرار الوصاية رقم .... لسنة .... محكمة أبو حمص لشئون الأسرة الصادر لهما إثباتًا لصفتهما المذكورة رغم وجوب إيداعه ، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما بصفتيهما المذكورة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطة القاضي في موازنة الأدلة.. النقض توضح هذه الحالة

إعفاء المدارس من الضرائب.. النقص توضح هذه الحالة

النقض توضح التوقيت القانونى لإيداع الكفالة

تعييب التحقيق .. النقض توضح هذا المفهوم

النقض توضح حالات إلغاء تصاريح المصانع

الانضمام لجماعة إرهابية.. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور

بعد 3 ساعات من طرحها.. عمرو دياب يحذف أغنيته الجديدة

خطوات للحفاظ على سيارتك من أضرار الطقس الحار

أخبار الفن.. دمار منزل هيفاء وهبي في انفجار بيروت.. وهنا شيحة: أختي وعائلتي هناك

مصدر من مرفأ بيروت: رأينا الصواريخ الإسرائيلية بأعيننا وهي تقصف الميناء

تعرف على سبب إيقاف شركة ميتسوبيشي لـ باجيرو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رحم المأساة.. ولادة 3 توائم وسط جثث وجرحى بيروت على يد بطلة | فيديو

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت