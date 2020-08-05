طلب الوصاية.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها طلب الوصية





جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلًا صادرًا إليه من الطاعنتين الثانية والثالثة عن نفسها وبصفة كل منهما وصية على ولديها القاصرين .... ، .... ، .... ، .... إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدي نظر الطعن وحتى حجزه للحكم صورة رسمية من قرار الوصاية رقم .... لسنة .... محكمة أبو حمص لشئون الأسرة الصادر لهما إثباتًا لصفتهما المذكورة رغم وجوب إيداعه ، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما بصفتيهما المذكورة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.



