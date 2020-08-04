الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان الأولى في الشفافية ومحاربة الفساد

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان، التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازاخستان حصلت على المركز الأول في مجال الشفافية ومحاربة الفساد كما سبق وأن حصلت على المركز الأول في مجال الدراسات الإسلامية وعلى شهادة الجودة والاعتماد الدولي لمدة خمس سنوات للمرة الثانية على التوالي.









وقال وزير الأوقاف، في بيان، إنه لأول مرة في جمهورية كازاخستان قام تحالف طلاب كازاخستان بترتيب الجامعات من خلال التقييم المباشر لطلاب التعليم قبل الجامعي وطلاب التعليم الجامعي والخريجين وطلاب الماجستير والدكتوراه، وذلك في الفترة من (14) مايو إلى (20) يونيو (٢٠٢٠م)، وحضر الاستطلاع طلاب وخريجو الجامعات في ( 14) منطقة و ( 3) مدن في البلاد.









وكان قد تم تحديد رئيس تحالف الطلاب ( إلياس توستكباييف) “وفقًا للجنة الإحصاء التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان في فبراير 2020 ، ومن خلال الاستطلاع تبين أن عدد الطلاب الذين يدرسون (604،345) طالبًا في البلاد في العام الدراسي ( 2019-2020م).









وشارك في هذا الاستطلاع (112،247) طالبا من مختلف المراحل التعليمية بكازاخستان ، وهذا العدد يمثل 18.6٪ من إجمالي عدد الطلاب في جمهورية كازاخستان. وتم نشر رابط المسح الاجتماعي من قبل وسائل الإعلام و Instagram و Facebook ، بالإضافة إلى الفروع الإقليمية لتحالف الطلاب في كازاخستان ، بين الطلاب ومجموعات WhatsApp من قبل الناشطين.









ويهدف هذا الاستطلاع إلى التقييم المستقل للتعليم العالي ، وتوفير التوجيه الوظيفي ومعلومات شاملة للمتقدمين ، والمساهمة في تطوير نظام التعليم في البلاد ووضع توصيات للوزارات والجامعات المسؤولة عن التعليم في كازاخستان.









وبحسب نتائج الاستطلاع فقد حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة ألماطي بدولة كازاخستان على المركز الأول على الجامعات الكازاخية في الشفافية ومحاربة الفساد ، كما سبق وأن حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول في مجال الدراسات الإسلامية بين جميع الجامعات في دولة كازاخستان وحصلت على شهادة الجودة والاعتماد الدولية لمدة خمس سنوات للمرة الثانية على التوالي .