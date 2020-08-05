AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عقد الإيجار لغير السكن.. النقض توضح هذه الحالة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقود الإيجار لغير السكن. 

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد إيجار  العين (المؤجرة لغير غرض السكني) لا ينتهى بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو استعمالها في ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقًا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة .

فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائي وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في استعمالها كذلك كأن تكون قد استعملت فعلًا في نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ التشريعي لانتهاء العقد إذ أن مجرد التوقف المؤقت الذى قد يمليه اضطراب ظروف الورثة التي تعقب وفاة المورث – عائل الأسرة وربها – والذى لا ينبئ عن تخلِ حقيقي ودائم عن استعمالها في ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان – لا يمارس فيها نشاط ما – لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معنى المادة ٢٩ سالفة الإشارة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقف حق الانتفاع.. النقض توضح هذه الحالة

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الوحدة السكنية فى حالة عرضها للبيع..مشروع قانون للإيجار القديم

منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم

مشروع قانون للإيجار القديم غير السكني.. المستأجر يدفع 60% للمالك من القيمة السوقية للمحل لتملكه

ترشيحاتنا

انفجار بيروت.. فرنسا ترسل أطنانا من المساعدات وأطباء الطوارئ إلى لبنان

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

نقل نادين نجيم إلى المستشفى متأثرة بإصابتها في انفجار لبنان

هجوم مروع.. أول رد فعل من ترامب على انفجار بيروت

نترات توازي 1800 طن من الـ TNT.. معلومات أمنية تكشف سبب انفجار بيروت

على غرار مرفأ بيروت.. انفجار هائل يدمر ميناء تكساس قبل 73 عامًا ولذات السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو

من رحم المأساة.. ولادة 3 توائم وسط جثث وجرحى بيروت على يد بطلة | فيديو