حراس يكتبون التاريخ.. كاسياس يرفض متعة التحدي بعد الـ40

ودعت كرة القدم، اليوم ، واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخها، بعدما أعلن الحارس الإسباني المخضرم إ يكر كاسياس أسطورة ريال مدريد، اعتزاله كرة القدم وعمره 39 عامًا.



كاسياس في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "الشيء المهم هو المسار الذي تسافر به، والأشخاص الذين يرافقونك، وليس الوجهة التي تأخذك إليها، لأن ذلك مع العمل والجهد، يأتي بمفرده وأعتقد أنه يمكنني القول دون تردد، أنها كانت الطريق ووجهة الحلم". وقالفي بيان رسمي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "الشيء المهم هو المسار الذي تسافر به، والأشخاص الذين يرافقونك، وليس الوجهة التي تأخذك إليها، لأن ذلك مع العمل والجهد، يأتي بمفرده وأعتقد أنه يمكنني القول دون تردد، أنها كانت الطريق ووجهة الحلم".





ورفض كاسياس تحدي سن الأربعين والاستمرار في الملاعب في حين كتب حراس آخرون في أوروبا أسماءهم بحروف من ذهب لاستمرارهم في المستطيل الأخضر بعد عمر الـ40.





ففي عالم الساحرة المستديرة كل شيء متاح داخل المستطيل الأخضر، والهدف والغاية ليست لها حدود.





متعة الجمهور قد تتوقف على هدف أو فوز أو بطولة أو اللعبة الحلوة أو مشاركة للاعب لدقائق محدودة، لهذه الأسباب ظلت ومازالت هي اللعبة صاحبة الشعبية الجارفة في جميع أنحاء العالم.





ولأن قوانين ممارستها لا تخضع لعمر أو جنسية أو عرق أو دين أي شخص فقد بات فقط الاجتهاد والإيمان بالقدرة علي النجاح هو طريق كل من يمارسها داخل المستطيل الأخضر.





الحارس التاريخي جانلويجي بوفون

ومع استمرار الحارس التاريخي للكرة الايطالية جانلويجي بوفون في ممارسة لعبة كرة القدم بعد أن تخطى عامه الـ 42 ونجاحه في الفوز بالدوري الإيطالي برفقة لاعبي فريقه يوفنتوس نلقي الضوء على مسيرة بعض من حراس المرمى حول العالم الذين نجحوا في كسر قوانين الطبيعة والاستمرار في حراسة المرمى بعد أن تخطوا سن الأربعين.





الحارس الإيطالي دينو زوف

البداية مع الحارس الإيطالي دينو زوف هو من مواليد عام 1942 لعب لأندية أودينيزي ونابولي واليوفنتوس وقاد منتخب إيطاليا للفوز بطولة العالم عام 82 في اسبانيا وعمره 40 عاما.





بيتر شيلتون

ومن زوف الى الحارس الانجليزي الشهير بيتر شيلتون وهو حامل الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع منتخب انجلترا برصيد 125 مباراة دولية ، وشارك في نهائيات كأس العالم اعوام 1986 و 1990 ثم اعتزل اللعب الدولي عام 1990 بعد ان تجاوز الـ 40 من عمره .





جوردن بانكس

والى زميله الحارس الانجليزي الشهير جوردن بانكس الذي ولد في ديسمبر عام 1937 ولعب لاندية ليستر سيتي وستوك سيتي وشارك في فوز انجلترا بكاس العالم نسخة عام 66 كما لعب بطولة 70 في المكسيك واعتزل عام 73 مع نادي نيويورك ريد الامريكي بعد ان تخطى الاربعين من عمره .





فان دار سار

والى العملاق الهولندي فان دار سار الذي ولد في اكتوبر عام 1970 ومثل المنتخب البرتقالي في 130 مباراة دولية ، لعب لاندية اياكس الهولندي واليوفنتوس وفولهام وهو الحارس التاريخي للمان يونايتد الذي قاده بنجاح حتى نهاية عام 2011 وهو العام الذي قرر بعده اعتزال اللعب الدولي والعودة لنادي اياكس بعد ان تخطى عامه الاربعين





أوليفر كان

نفس الأمر مع الحارس الألماني أوليفر كان الذي ولد يونيو عام 69 ومثل منتخب ألمانيا في الفترة من 95 وحتى 2006 ، تم اختياره افضل لاعب في نهائيات كأس العالم 2002 والتي حلت فيها المانيا وصيفة للبرازيل حامله اللقب ، اعتزل في 2008 بعد ان اقترب من الـ 40 عاما.