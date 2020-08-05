أخبار التوك شو| وزير الداخلية اللبناني: مخزن نترات أمونيوم سبب الانفجار.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لـ أولياء أمور الثانوية العامة الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن المستشفيات المحيطة بالعاصمة جاهزة وبها قدرات استيعابية .





توعد رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب، المسئولين عن حادث انفجار بيروت، قائلا :"ما حدث ببيروت لن يمر دون حساب".





كشف محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني، تفاصيل جديد بشأن انفجار بيروت والأسباب الممكنة والمتسببة في الحادث.





أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، أن أي لقاح وأي دواء لعلاج كورونا يجب أن يخضع بالطبع لجميع التجارب والاختبارات المختلفة قبل الموافقة على عرضه للبيع.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الجديد سيعتمد على الدروس الإلكترونية، موضحًا أنه لن يكون به طباعة كتب أيضًا.





قال مروان عبود، محافظ بيروت، تعليقا على الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت، إنه في البداية تم الإبلاغ عن تواجد حريق في مرفأ بيروت.





أكد الطالب صلاح الدين صبحى موسى، الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم من محافظة البحيرة، أن أزمة كورونا جعلت العام الحالي أسهل بالنسبة له لكونه لم يذهب للدروس مؤكدا أنه كان يعتمد على نفسه، وكان يعتمد على معلميه حال واجه أي مشكلة.





عرضت قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، اللقطات الأولى لحريق نشب في العاصمة اللبنانية بيروت إثر حدوث انفجار ضخم.



