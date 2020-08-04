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أخبار العالم

وزير لبنانى لـ صدى البلد: نطالب بفتح تحقيق دولى عاجل للوقوف على ملابسات الانفجار

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:10 م
انفجار فى بيروت
انفجار فى بيروت
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مـيـس رضـا

قال الوزير والنائب اللبنانى السابق فارس سعيد، إن الخطاب الذى خرج به رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عقب الإنفجار الذى خلف عشرات القتلى وآلالاف الإصابات لا فائدة منه وغير مفهوم.

وأوضح "سعيد"، فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه لا ثقة بكل الأجهزة القضائية والأمنية ولأن الكارثة لا تقل عن كارثة اغتيال الحريري نطالب بلجنة تحقيق دولية.

ولفت "الوزير اللبنانى"، إلى أنه إذا كانت الراوية التى تقول بأن  الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت فمن سمح ببقاء هذه المواد، ولماذا دخلت إلى لبنان وما الهدف من الإعلان عنها بهذا التوقيت .

 

وهز انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مجاورة لها الثلاثاء، وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة. وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات. ووردت أنباء عن وقوع عدة جرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

دبت حالة من الصدمة والذعر في العاصمة اللبنانية بيروت بعد سماع دوي انفجار هائل تردد صداه إلى مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن المدينة، بحسب مراسل فرانس24 شربل عبود.

وبينت المعلومات الأولية سقوط عدة جرحى نقل كثير منهم للمستشفيات، نتيجة الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت متسببا بأضرار مادية جسيمة في المركبات والسيارات والمباني المحيطة.

وقال المراسل إن المصادر الأمنية استبعدت أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي، وأشارت إلى أن حريقا شب في أحد حاويات التخزين بالعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات، ما أدى إلى الانفجار. إلا أن عبود أكد أن جميع هذه المعلومات غير موثوقة إذ لا تأكيد رسمي لها.

وأتى هذا الانفجار في وقت يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخه الحديث.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على مستودع للمفرقعات. ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو نوعية المفرقعات التي كانت بالمستودع. وأشار مصدر أمني إلى وقوع انفجارين. وشوهد دخان كثيف يتصاعد من مكان الانفجار.

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