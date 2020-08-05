غدًا.. انطلاق مؤتمر آفاق تعليم اللغة الصينية بالمنطقة العربية بعد وباء كورونا بجامعة عين شمس

ينظم معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس مؤتمر" آفاق تعليم اللغة الصينية بالمنطقة العربية بعد وباء فيروس كورونا " و ذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس المقبل الموافق ٦ أغسطس، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس.
وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.
وقالت إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس.
يشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة اللغات وبخاصة اللغتين العربية والصينية من عدد من الجامعات العربية والصينية ، بالإضافة إلى كوكبة من الخبراء الممثلين لعدد من المؤسسات المهتمة بالمجال.