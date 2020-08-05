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توك شو

أخبار التوك شو| انفجار ضخم يهز بيروت.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لأولياء أمور طلاب الثانوية العام المقبل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

وصف حسان دياب رئيس وزراء لبنان، انفجار مرفأ بيروت بالكارثة الكبرى.

كشف محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني، تفاصيل جديد بشأن انفجار بيروت والأسباب الممكنة والمتسببة في الحادث.

قال أحد العاملين في مرفأ بيروت والذي تعرض إلى للإصابة،، جراء الانفجار  إنه كان متواجدا في مكتبه أمام  العنبر وسمع صوت فرقعة خفيفة ثم  فوجيء بالانفجار الضخم .

قال مروان عبود، محافظ بيروت، تعليقا على الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت، إنه في البداية تم الإبلاغ عن تواجد حريق في مرفأ بيروت.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الجديد سيعتمد على الدروس الإلكترونية، موضحًا أنه لن يكون به طباعة كتب أيضًا.

قال الطالب محمد أحمد فوزي، الحاصل على المركز الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة، إنه شعر بفرحة عارمة ولم يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية.

عرضت فضائية ، الان ، فيديو أفادت فيه منظمة الصحة العالمية تنهي وضع الأساس لتحديد منشأ كورونا .

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