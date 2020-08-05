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توك شو

لإعالة أسرتهما.. زوجان قعيدان بـ غزة يصنعان الدمي لإسعاد الأطفال.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:18 ص
زوجان يصنعان الدمى
زوجان يصنعان الدمى
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات لعمل الزوجان المقعدان نهاد جربوع ( 37 عاما ) وزوجته زينب ( 35 عاما ) بقطاع غزة، في مجال صناعة الدمى اليدوية من أجل رسم الابتسامة على الأطفال من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، لإشعارهم بوجود من يهتم بهم ويرى ضحكاتهم تجلجل في كل مكان.

وهذا التفاؤل والروح المشبعة بالأمل بدأت تخبو بشكل متدرج منذ أن بدأت جائحة كورونا تضرب العالم وتضرر منها قطاع غزة وذلك وفقا لما قاله نهاد الذى يقطن في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهذا ما سبب الألم لنهاد وزوجته زينب.

ويترأس نهاد فرقة “راف الفنية” وهو فريق متطوع لا يتبع لأى جهة أو يتلقى الدعم من أحد، يعمل على إدخال البسمة والفرح للأطفال عن طريق الدمى
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