AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث.. قبول دفعة جديدة بالشرطة للحاصلين على المؤهلات الجامعية.. وانتحار طالبة ثانوية بعد حصولها على مجموع ضعيف في الامتحانات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:53 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:


بدأ من اليوم.. قبول دفعة جديدة بالشرطة من الحاصلين على ليسانس حقوق.. فيديو
بدأت وزارة الداخلية اليوم فى تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين من الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩، والحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات الوزارة "ذكور وإناث" بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا


تعرف على عقوبة جريمة الترويج إلى تعطيل أحكام الدستور وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة
جريمه الترويج الي تعطيل احكام الدستور وحيازه واحراز محررات ومطبوعات  تتضمن اذاعه اخبار واشاعات كاذبه لابد من توافر ركنين بالجريمة مادي ومعنوي حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا


أمن الغربية يدفع بالإنقاذ النهري لانتشال جثة طالبة الثانوية المنتحرة ..صور
دفعت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم بقوات الإنقاذ النهري للبحث وانتشال جثة طالبة الثانوية العامة المنتحرة في نهر النيل قفزا من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ فى الامتحانات.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا



إحالة مسجل للجنايات بعد ضبطه بـ 90 جرام هيروين
احالت نيابة الساحل، مسجل شقى خطر إلى محكمة الجنايات، لاتهامة بترويج واتجارفى المواد المخدراة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت 90 جراما.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا


الداخلية تضبط قضايا أموال عامة بقيمة 9 مليارات جنيه.. فيديو
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي. 
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا 


مصرع وإصابة شخصين في حريق التهم 11 منزلا في سوهاج
دفعت قوات الحماية المدنية في سوهاج بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق اندلع في 11 منزلا بنجع الحرامي قرية القرعان بجرجا.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الحوادث.. قتل ابنته واحتفظ برأسها في الثلاجة.. ضبط مليوني كمامة في مصانع بير السلم قبل توزيعها بالأسواق

أخبار الحوادث.. السيطرة على حريق مصنع حلويات.. حبس لاعب نادي المصري

اخبار الحوادث.. القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة.. رواد السوشيال ميديا لنقيب الأطباء: ياريت النقابة تهتم بصحة المواطنين

أخبار الحوادث.. ضبط بسنت محمد - فتاة تيك توك.. غلق جزئي لشارع الهرم 4 أيام

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة

بمجموع 65%.. وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

وفاة أمين عام حزب الكتائب في انفجار لبنان

أيمن حفني يكشف سبب فسخ عقده مع المقاولون ..فيديو

خارج حسابات فايلر.. مجدي عبد الغني: صالح جمعة أصبح سرابا.. ومن الأفضل رحيله عن الأهلي

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على انفجار بيروت

بالأدلة.. خالد الجندي يعدد فضل سورة الملك ويؤكد صحة الأحاديث الواردة فيها

الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة.. و24 وفاة .. و 1503 متعافيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولاجين طبيعي وعلاج لخشونة الركبة .. 15 فائدة مذهلة لتناول الكوارع

يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

يلائم الترهلات البسيطة.. تعرف على طريقة استخدام خيوط شد الوجه وشروطها