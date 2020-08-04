أخبار الحوادث.. قبول دفعة جديدة بالشرطة للحاصلين على المؤهلات الجامعية.. وانتحار طالبة ثانوية بعد حصولها على مجموع ضعيف في الامتحانات

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:









بدأ من اليوم.. قبول دفعة جديدة بالشرطة من الحاصلين على ليسانس حقوق.. فيديو

بدأت وزارة الداخلية اليوم فى تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين من الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩، والحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات الوزارة "ذكور وإناث" بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.









تعرف على عقوبة جريمة الترويج إلى تعطيل أحكام الدستور وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة

جريمه الترويج الي تعطيل احكام الدستور وحيازه واحراز محررات ومطبوعات تتضمن اذاعه اخبار واشاعات كاذبه لابد من توافر ركنين بالجريمة مادي ومعنوي حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.









أمن الغربية يدفع بالإنقاذ النهري لانتشال جثة طالبة الثانوية المنتحرة ..صور

دفعت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم بقوات الإنقاذ النهري للبحث وانتشال جثة طالبة الثانوية العامة المنتحرة في نهر النيل قفزا من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ فى الامتحانات.













إحالة مسجل للجنايات بعد ضبطه بـ 90 جرام هيروين

احالت نيابة الساحل، مسجل شقى خطر إلى محكمة الجنايات، لاتهامة بترويج واتجارفى المواد المخدراة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت 90 جراما.









الداخلية تضبط قضايا أموال عامة بقيمة 9 مليارات جنيه.. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي.









مصرع وإصابة شخصين في حريق التهم 11 منزلا في سوهاج

دفعت قوات الحماية المدنية في سوهاج بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق اندلع في 11 منزلا بنجع الحرامي قرية القرعان بجرجا.







