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برلمان

رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:18 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قدّم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باسم جموع الوفديين، خالص تعازيه للشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا انفجار لبنان الضخم الذي ‏ضرب مرفأ وسط العاصمة بيروت. 

وأكد "أبو شقة" أن العالم يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.

ودعا رئيس الوفد الأشقاء العرب وكافة القوى السياسية للوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.
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