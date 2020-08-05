العراق يرسل فريقاً طبياً ومساعدات إلى لبنان

وجّه رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بإرسال فريق طبي مع مساعدات طبية الى لبنان؛ لتضميد جراحه إثر الإنفجار الذي هز وسط العاصمة بيروت، مخلفا قتلى ومصابين.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان: "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم الدعم الصحي لدولة لبنان الشقيقة، لما تعرضت له من انفجار وخسائر بشرية؛ أكد وزير الصحة حسن محمد التميمي ان الوزارة ستقوم بإرسال فريق طبي ومساعدات طبية الى لبنان".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق طبي جراحي متعدد التخصصات مع مساعدات طبية جراحية وادوية ستنقل، اليوم الأربعاء، لإسناد الشعب اللبناني الشقيق".

وهز انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مجاورة لها، أمس الثلاثاء، وقال مراسل "فرانس 24"، شربل عبود، إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو 40 إلى 50 كيلومترا من العاصمة.





وأفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.





ووردت أنباء عن وقوع عدة جرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

ودبت حالة من الصدمة والذعر في العاصمة اللبنانية بيروت؛ بعد سماع دوي انفجار هائل تردد صداه إلى مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن المدينة.

وبينت المعلومات الأولية سقوط عدة جرحى نقل كثير منهم للمستشفيات، نتيجة الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت متسببا بأضرار مادية جسيمة في المركبات والسيارات والمباني المحيطة.

وقال المراسل إن المصادر الأمنية استبعدت أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي، وأشارت إلى أن حريقا نشب في أحد حاويات التخزين بالعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات، ما أدى إلى الانفجار. إلا أن "عبود" أكد أن جميع هذه المعلومات غير موثوقة، إذ لا تأكيد رسمي لها.

وأتى هذا الانفجار، في وقت يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخه الحديث.