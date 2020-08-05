رئيس الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة سابقا: تمثال مصر تنهض افتقد الحس الجمالي.. فيديو

أكد الدكتور أحمد نوار رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة سابقا أن قضية فن النحت قضية كبيرة ولها علاقة بالثقافة البصرية فى المدن والتحديث العمراني، مؤكدا أن آخر التماثيل الميدانية التى كانت بفن راقي وعميق هو سعد زغلول وأعمال أخرى كثيرة.





وأضاف نوار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنني صدمت مثل العامة من تمثال "مصر تنهض" لأن صفتى دكتور بكلية الفنون وأشارك فى الأعمال الفنية وأرى تماثيل العالم في الميادين فأرى دائما الجمال الموجود في تلك التماثيل.





وتابع رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة سابقا أن التمثال يفتقد الحس التعبيرى ويفتقد إلى النسب الجمالية والتشريح الفنى الأكاديمي مؤكدا أن هذا التمثال هو عكس ما يفكر به الفنان وهي "مصر تنهض".





وأشار نوار إلى أن التمثال يفتقد إلى البناء الأكاديمي الجمالى بشكل كبير وليس له أى إضافة جمالية.





وقال رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة سابقا إنه عندما ينشر هذا العمل للرأي العام لا بد أن يكون هناك رد فعل وتقييم لهذه التجربة