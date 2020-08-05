جمعية نقاد الفن التشكيلي: حالة النحت في مصر مخزية.. والدولة لم تقصر في الصرف على الفن.. فيديو

قال سيد هويدى عضو جمعية نقاد الفن التشكيلي، إنني لم يعتَرِنٍ الغضب من تمثال "مصر تنهض" مؤكدا أن المشكلة بدأت من التصميم وادعاء شئ غير صحيح وهى أن التمثال يكون باسم "مصر تنهض".





وأضاف هويدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن مؤسس تمثال "مصر تنهض" كان ممثلا من المجلس الأعلى للثقافة وهى أعلى مؤسسة للدولة تمنح الجوائز وبيت الخبرة لكي يكون ممثلا لمصر في مهرجان "بينالي فينيسيا".





وتابع عضو جمعية نقاد الفن التشكيلي أن حالة النحت فى مصر حالة مخزية لأبعد درجة ممكنة .





وأشار هويدي إلى أن تمثال "نهضة مصر" الموجود حتى الآن يشع نورا وله سحر وقيمة وإحياء معانى الجمال والقيم والشموخ، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة لم تقصر في الصرف على الفن.



