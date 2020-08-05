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مرأة

ماسك مذهل لتوحيد لون البشرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:37 ص
ماسك مذهل لتوحيد
ماسك مذهل لتوحيد لون البشرة
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اسماء محمد
يحتوى ماسك توحيد لون البشرة على الطماطم والخل من المواد الطبيعية التى تعمل على تفتيحها، فهي تغلق مسام البشرة عن طريق تقليل حجمها تدريجيًا، وبالتالي منع ظهور حب الشباب والجلد الفضفاض، ويكون هذا الخليط أكثر فاعلية عند إضافة الخيار له؛ لأن له تأثير على تبريد على الجلد.

تقدم لكم طريقة عمل ماسك توحيد لون البشرة وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاى".

مكونات ماسك توحيد لون البشرة: 
عصير الخيار 
قلب الطماطم 
خل التفاح

طريقة عمل ماسك توحيد لون البشرة:

- اخلطى جميع المكونات جيدا فى اناء.
- ضعيه على بشرتك بعد غسلها ثم اتركيه 15 دقيقة تقريبا 
- اغسلي وجهك جيدا ثم جففيه .
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