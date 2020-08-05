ماسك مذهل لتوحيد لون البشرة

يحتوى ماسك توحيد لون

البشرة على الطماطم والخل من المواد الطبيعية التى تعمل على تفتيحها، فهي تغلق مسام البشرة عن طريق تقليل حجمها تدريجيًا، وبالتالي منع ظهور حب الشباب والجلد الفضفاض، و

يكون هذا الخليط أكثر فاعلية عند إضافة الخيار له؛ لأن له تأثير على تبريد على الجلد.