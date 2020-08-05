أندية القسم الثاني تغضب في وجه اللجنة الخماسية

خيبة أمل كبيرة، هي لسان حال أندية دوري الدرجة الثانية؛ التي كانت متشوقة لاستئناف دوري القسم الثاني، بمعايير طبية واهتمام من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، ولكن ما حدث كان عكس المتوقع.

دوري القسم الثاني هو أسهل الدوريات التي يمكن إنهائها في أسرع وقت ممكن، فيتبقى على نهاية تلك المسابقة خمس جولات فقط لكل مجموعة من المجموعات الثلاث، ولكن ما يحدث من اللجنة الخماسية لا يبشر بأي خير.





فبداية الأمر، وكما كان مقررا من اللجنة الخماسية، عودة الأندية إلى التدريبات الجماعية بعد عيد الأضحى المبارك، حيث تجري كافة الأندية المسحات الطبية لها في الرابع من أغسطس على أن يكون موعد انطلاق الدوري في العشرين من سبتمبر.





الأندية أبدت استياءها الشديد من تجاهل اللجنة لها، وعدم الالتزام بالبيان المنشور في وقت سابق على المنصات الإعلامية الرسمية لاتحاد الكرة، فقد جاء الرابع من أغسطس ولم يشهد أي تحرك من اللجنة الخماسية.





اضطرت بعض الأندية لإجراء مسحات طبية للاعبيها وأجهزتها على نفقتها الخاصة، لتبدأ مبكرا في التدريبات مثل نادي المنصورة، والبعض الآخر لا يملك المال من أجل إجراء المسحة على نفقته مثل نادي دمنهور، وينتظر عطف الجبلاية، وسط تجاهل تام من الرد على استفسارات تلك الأندية بشأن موعد المسحة، والمساواة مع ذويها من نفس القسم، أو أندية الدوري الممتاز.



