AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أندية القسم الثاني تغضب في وجه اللجنة الخماسية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
خيبة أمل كبيرة، هي لسان حال أندية دوري الدرجة الثانية؛ التي كانت متشوقة لاستئناف دوري القسم الثاني، بمعايير طبية واهتمام من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، ولكن ما حدث كان عكس المتوقع.

دوري القسم الثاني هو أسهل الدوريات التي يمكن إنهائها في أسرع وقت ممكن، فيتبقى على نهاية تلك المسابقة خمس جولات فقط لكل مجموعة من المجموعات الثلاث، ولكن ما يحدث من اللجنة الخماسية لا يبشر بأي خير.

فبداية الأمر، وكما كان مقررا من اللجنة الخماسية، عودة الأندية إلى التدريبات الجماعية بعد عيد الأضحى المبارك، حيث تجري كافة الأندية المسحات الطبية لها في الرابع من أغسطس على أن يكون موعد انطلاق الدوري في العشرين من سبتمبر.

الأندية أبدت استياءها الشديد من تجاهل اللجنة لها، وعدم الالتزام بالبيان المنشور في وقت سابق على المنصات الإعلامية الرسمية لاتحاد الكرة، فقد جاء الرابع من أغسطس ولم يشهد أي تحرك من اللجنة الخماسية.

اضطرت بعض الأندية لإجراء مسحات طبية للاعبيها وأجهزتها على نفقتها الخاصة، لتبدأ مبكرا في التدريبات مثل نادي المنصورة، والبعض الآخر لا يملك المال من أجل إجراء المسحة على نفقته مثل نادي دمنهور، وينتظر عطف الجبلاية، وسط تجاهل تام من الرد على استفسارات تلك الأندية بشأن موعد المسحة، والمساواة مع ذويها من نفس القسم، أو أندية الدوري الممتاز.

الأوضاع الآن على صفيح ساخن في أندية دوري الدرجة الثانية بل لوح بعضهم بالانسحاب مثل شبان قنا بسبب تمييز اتحاد الكرة للدوري الممتاز وتجاهل حلم الصعود في القسم الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفض وتحفظ.. اتحاد الكرة يرسل مذكرة لوزير الرياضة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

جلسة مصغرة.. عبدالحق ومحمد فضل يناقشان ترتيبات اجتماع أندية المظاليم ومسحات الدوري

استبعاد المعارضين.. مصدر يكشف كواليس اجتماع الجبلاية وأندية المظاليم غدا

اقتراح دورة مجمعة .. كواليس اجتماع اللجنة الخماسية بأندية القسم الثاني اليوم.. فيديو

اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحات كورونا لأندية الأهلي وطلائع الجيش والإنتاج ووادي دجلة

تطبيق الجدارة الرياضية.. ننشر تفاصيل اجتماع الجبلاية مع أندية الجيزة وبني سويف

ترشيحاتنا

نزيف وإصابات زوجة رامي عياش إثر انفجار بيروت.. فيديو

مستشار المفتي يوضح حقيقة تعارض أحاديث النبي

لماذا نستغفر بعد الانتهاء من الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد يكشف حقيقة صور وضع علم لبنان على واجهة الأهرامات

مجدي عبد الغني: عرض أمريكي مغرٍ جدا لاحتراف شيكابالا وحسام عاشور

بعد 3 ساعات من طرحها.. عمرو دياب يحذف أغنيته الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور