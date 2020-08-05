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برلماني: السوشيال ميديا تستغل حالات فردية وتتسبب في حروب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:07 ص
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
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البهي عمرو
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن الاتحاد بين العرب يجعل القضاء على أى مشكلة أمرًا سهلا، موضحًا أن الله أمرنا بالاعتصام.

وأضاف محمد إسماعيل خلال حواره ببرنامج " قلب" المذاع على قناة الحدث اليوم،  تقديم الإعلامي مصطفى ابو عطا، أن المستعمر يستخدم الصراعات والنزاعات؛ من أجل التفرقة بين الشعوب والأفراد فى مجتمع واحد.

ونوه النائب، إلى أن السوشيال ميديا تستغل حالات فردية، وتتسبب فى حروب ومشكلات كبيرة، مؤكدًا أن التصريحات على السوشيال ميديا؛ تتسبب فى إثارة الشعوب.

وأشار إلى أن خلق الثقافة وبناء الإنسان؛ أمر مطلوب فى أسرع وقت، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث كثيرًا عن بناء الإنسان.

وأوضح محمد إسماعيل، أن الجميع فى الدولة مسئولون عن بناء الإنسان وليست الدولة بمفردها.
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