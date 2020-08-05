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فن

إسعاد يونس تتضامن مع بيروت.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الصورة أهرامات الجيزة وهى مضيئة بعلم بيروت.

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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

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