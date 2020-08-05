برلماني: الدولة كانت تسارع الخطى من أجل تنفيذ المشروعات

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ، إن القوات المسلحة ساهمت بشكل كبير فى مساعدة الدولة فى بناء المشروعات التى تمت فى الفترة الأخيرة.





الدولة كانت تسارع الخطى من أجل عمل المشروعات، والعمل على رفع التنمية الاقتصادية بعد انخفاض الاحتياطي النقدي. وأضاف محمد إسماعيل خلال حواره ببرنامج " قلب" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي مصطفى ابو عطا أنوالعملالاحتياطي





ولفت محمد إسماعيل إلى أن الدولة تعمل على الاكتفاء الذاتى من معظم الأشياء، فالجميع يلاحظ ما تم اكتشافه من غاز وبترول.





وأشار "إسماعيل" إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة قامت ببناء كباري جديدة، وكل يوم نجد مشروعًا جديدًا.





وأوضح أن الدولة تقوم بالعمل فى أكثر من اتجاه لخلق حياة كريمة للمواطنين.



