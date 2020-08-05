AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني: الدولة كانت تسارع الخطى من أجل تنفيذ المشروعات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:45 ص
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
Advertisements
البهي عمرو
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن القوات المسلحة ساهمت بشكل كبير فى مساعدة الدولة فى بناء المشروعات التى تمت فى الفترة الأخيرة.

وأضاف محمد إسماعيل خلال حواره ببرنامج " قلب" المذاع على قناة الحدث اليوم،  تقديم الإعلامي مصطفى ابو عطا أن الدولة كانت تسارع الخطى من أجل عمل المشروعات، والعمل على رفع التنمية الاقتصادية بعد انخفاض الاحتياطي النقدي.

ولفت محمد إسماعيل إلى أن الدولة تعمل على الاكتفاء الذاتى من معظم الأشياء، فالجميع يلاحظ ما تم اكتشافه من غاز وبترول.

وأشار "إسماعيل" إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة قامت ببناء كباري جديدة، وكل يوم نجد مشروعًا جديدًا.

 وأوضح أن الدولة تقوم بالعمل فى أكثر من اتجاه لخلق حياة كريمة للمواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتوصل لاتفاق مع النقد الدولي للحصول على 5.2 مليار دولار.. ونواب: يساهم في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم قطاع الصحة.. ويقلل من حجم فائدة الدَين الداخلي

قطاع البترول خلال 2190 يوما لرئاسة السيسي.. طفرة في الغاز الطبيعي ومشروعات عملاقة خلال 6 سنوات

السيسي صاحب الفضل الأول.. طاقة البرلمان تعدد نجاحات قطاع البترول في 6 سنوات

يعمل على تحسين وضع مصر.. برلماني: اكتشاف بئر الغاز الجديد إنجاز كبير

وزيرا الكهرباء والتجارة يبحثان آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية.. برلمانيون: يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جادة للشباب

"خطة النواب" تطالب بالاهتمام بالزراعة والصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

ترشيحاتنا

جمال حمزة: حياتي كلها اتغيرت بعد التوقيع للأهلي

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

إعلام لبناني: جثث ضحايا انفجار بيروت لا تزال في البحر

البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

هجوم مروع.. أول رد فعل من ترامب على انفجار بيروت

على غرار مرفأ بيروت.. انفجار هائل يدمر ميناء تكساس قبل 73 عامًا ولذات السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلويد تنبأ بموته قبل لحظات من مقتله.. تسريب فيديو مؤلم لـ لحظة القبض عليه

أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو