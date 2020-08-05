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الأولى ثانوية عامة نظام الدمج: توقعت النتيجة.. وكورونا كان حافزًا لي.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:51 ص
زهراء عبداللاه الأولى
زهراء عبداللاه الأولى ثانوية العامة بنظام الدمج
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محمود محسن
أكدت زهراء عبداللاه الأولى ثانوية العامة بنظام الدمج، أنها كانت تتوقع أن تكون من الأوائل على مستوى الثانوية العامة، ولكن ليس المركز الأول على مستوى الجمهورية. 

وأضافت "عبداللاه" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن "كورونا كان حافزًا كبيرًا لي لأكون من أوائل الثانوية العامة. 

وتابعت الأولى على الثانوية العامة بنظام الدمج أنني سألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، مؤكدة أن حلمها أن تعمل في الدبلوماسية.

وأشارت عبداللاه إلى أنها كانت تذاكر دروسها يوميًا ولم تخصص أيامًا بعينها لمواد.
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