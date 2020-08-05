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أخبار العالم

مئات الشباب في لبنان يتبرعون بالدم لضحايا انفجار بيروت.. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:09 ص
رنا اشرف
تبرع مئات الشباب فى لبنان بدمائهم؛ لإنقاذ ضحايا انفجار بيروت، بعد ان أكد وزير الصحة اللبنانى أن أعداد الإصابات فى ارتفاع والحاجة كبيرة للتبرع بالدماء.

وتجمع الشبان فى انتظار دورهم تلبية لنداءات جميع مراكز الصليب الأحمر اللبناني والمستشفيات بالتبرع بالدماء.

وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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