تسبب تساقطه وتقصفه.. 5 أسباب غير متوقعة أثناء غسل الشعر

للوهلة الأولى، يبدو روتين غسل شعرك سهلًا للغاية.. ولكن هناك بعض الأخطاء التي ربما لم تدركيها من قبل تؤدي إلى جفاف الشعر أو تساقطه أو تقصف نهاياته إليك أبرز تلك الأخطاء أثناء غسل الشعر التي يمكن أن تمنعك من الحصول على شعر صحي و علاج تساقط الشعر





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1. غسل شعرك بالشامبو بكثرة





إن استخدام الشامبو في كل مرة تغسل فيها شعرك ليس ضروريًا للحفاظ على نظافته. يكفي غسل الشعر بالماء عدة مرات أسبوعيًا لإزالة الأوساخ . فيعد الزيت ضروريا لشعر صحي لأنه يحافظ على ترطيبه ويحميه من التقصف .





2. تطبيق كريم الشعر بعد الشامبو

لقد اعتدنا على غسل الشعر بالشامبو أولًا ثم إضافة البلسم.. لكن الروتين العكسي يعمل بشكل أفضل لبعض أنواع الشعر.. تطبيق البلسم أولًا سيجعل شعرك يبدو أكثر كثافة.





3. وضع الشامبو على الأطراف.

إذا كنت تستخدم الشامبو على الجذور ثم أضفت المزيد إلى بقية شعرك ، فقد تتسبب في إتلاف الأطراف فأنت تحتاج إلى تطبيق الشامبو على فروة الرأس بدلا من نهايات شعرك.





4. تنظيف فروة الرأس بأظافرك.





فرك فروة الرأس بقوة بأظافرك يمكن أن يسبب التهابات في فروة الرأس لأن الشعر يصبح أكثر هشاشة عندما يكون مبللًا ، ويمكن أن يتسبب التنظيف العنيف في التشابك والتساق ، ويمكن أن يضعف البصيلات. أفضل طريقة لغسل شعرك هي تدليك الجذور بلطف بأصابعك





5. غسل شعرك بالماء الساخن.



