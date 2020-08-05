اليوم.. سعفان يتابع منظومة التحول الرقمي في مديرية القوى العاملة بالإسكندرية

يُواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات اليوم الأربعاء، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، حيث يرافقه المحافظ اللواء محمد الشريف، الربط الالكتروني لمراكز التدريب ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوي العاملة بالمحافظة.





كما يتفقد ورشة الخياطة بمركز تدريب محرم بك، ومتابعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيًا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، ثم يتوجه إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية لتفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة، وذلك بحضور ياسر سعيد مدير المديرية والمسئولين بها.







