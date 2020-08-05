موجز السوشيال ميديا | مئات الشباب يتبرعون بالدماء في لبنان.. انفجار بيروت يدمر كنيسة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





تبرع مئات الشباب فى لبنان بدمائهم؛ لإنقاذ ضحايا انفجار بيروت، بعد ان أكد وزير الصحة اللبنانى أن أعداد الإصابات فى ارتفاع والحاجة كبيرة للتبرع بالدماء.





تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو عبر تويتر، يرصد لحظة وجود أحد القساوسة داخل كنيسة يقوم بالصلاة وقت حدوث الانفجار في مرفأ بيروت؛ مما أدى تدمير الكنيسة.



