موجز السوشيال ميديا | مئات الشباب يتبرعون بالدماء في لبنان.. انفجار بيروت يدمر كنيسة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
تبرع مئات الشباب فى لبنان بدمائهم؛ لإنقاذ ضحايا انفجار بيروت، بعد ان أكد وزير الصحة اللبنانى أن أعداد الإصابات فى ارتفاع والحاجة كبيرة للتبرع بالدماء.
تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو عبر تويتر، يرصد لحظة وجود أحد القساوسة داخل كنيسة يقوم بالصلاة وقت حدوث الانفجار في مرفأ بيروت؛ مما أدى تدمير الكنيسة.
نشر الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر في الصورة علم لبنان ، معلنا من خلالها تضامنه معها؛ بعد الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت.
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.
وظهر في الصورة دولة لبنان وهى تتضامن معها بعد التفجيرات.
نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يظهر فيها علم لبنان.
وعلقت على الصورة: "لو فيه أحداث بتتصنّف بالمنطق وبالشّعور بمرتبة الكفر .. فا هوّه الّلي صار اليوم .. الّلي صار سببه إنعدام الإنسانيّه .. أنا العاشقه لهالبلد عمّ موت منّ شعور مخبّطني “.