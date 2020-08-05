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أخبار البلد

حدث ليلاً | 14 توصية لمجلس الدفاع اللبناني عن انفجار بيروت.. معلومات سرية حول مرحاض سيارة زعيم كوريا الشمالية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:49 ص
حدث ليلا
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ونستعرضها على النحو التالي:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للدفاع إن الهدف الأساسي من عقد الاجتماع عقب انفجار مرفأ بيروت؛ هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة المرضى والمحافظة على الممتلكات العامة.

ترك حادث انفجار «مرفأ بيروت» القلوب مغمورة بالأسى على أشلاء جثث الضحايا في أرجاء الشوارع، حيث نسف المباني نسفًا، ودمر المدينة الساحرة تدميرًا، مخلفًا عشرات القتلى وآلاف الجرحى وراءه.

أثارت تعزية ومواساة الفنان محمد رمضان للشعب اللبناني، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن العشرات من القتلى والجرحى، جدلًا واسعًا، ونال انتقادات لاذعة من متابعيه، بسبب صورة أرفقها مع التعزية.

تعرّضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم للإصابة؛ نظرًا لقرب منزلها من موقع الانفجار الأليم الذى هز أرض مرفأ بيروت، مساء أمس. 

كشفت تقارير إعلامية، مزيدا من التفاصيل حول انفجار بيروت، بناء على معلومات أمنية تم تداولها خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع في لبنان.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت فاجعة أو كارثة أمس الثلاثاء، على أثر انفجار مخزن مواد كيماوية مادة "نترات أمونيا"، في منطقة مرفأ بيروت، حسبما صرح وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي.

لبنان الذي شهد أعتى الحروب وعاش أقسى المآسي والفتن، يبكي العالم من أجله اليوم؛ بعدما سقطت مدينة الجمال بيروت ضحية انفجار مستودع نترات في عنبر 12 بالمرفأ.

كشف الدولي المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون، حقيقة رحيله عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعد تردد أنباء عودته إلى صفوف الأهلي.

أفادت وسائل إعلامية، بسقوط صاروخ كاتيوشا، قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، بالعاصمة العراقية بغداد.

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في لبنان، من انبعاث غازات سامة في محيط منطقة مرفأ بيروت، عقب انفجار هائل أسفر عن عشرات القتلى.

أفاد مصدر لبنانى يعمل بمرفأ بيروت الذى طالته تفجيرات ضخمة أسفرت عن عشرات القتلى وآلاف المصابين  لـ صدى البلد، بأن مرفأ لبنان لا يوجد به ما يدعو للانفجار الذى شاهده العالم أمس، فلا يحتوي مواد متفجرة ولا حتى وقودا، مؤكدًا- وحسب مصادر ذات ثقل- بأن الهجوم يعود لصواريخ قذفتها الطائرات الإسرائيلية على المرفأ .

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انفجار بيروت يبدو وكأنه "اعتداء رهيب".

اكتظت مستشفيات لبنان بآلاف الجرحى منذ يوم أمس؛ من ضحايا انفجار مستودع مفرقعات في مرفأ بيروت، حيث سالت الدماء في كل مكان وتحولت مدينة الجمال إلى بقايا حطام وخراب.

أدمت المشاهد المؤلمة لانفجار مرفأ بيروت أمس، قلوب العالم، حيث تحولت مدينة الجمال، إلى بقايا حطام وخراب.

لطالما كان زعيم كوريا الشمالية كيم يونج، محط أنظار وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم؛ بسبب القرارات التي يصدرها، والنظام الذي يتبعه في الحكم، والذي يختلف عن أي نظام في العالم. 


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