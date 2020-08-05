حدث ليلاً | 14 توصية لمجلس الدفاع اللبناني عن انفجار بيروت.. معلومات سرية حول مرحاض سيارة زعيم كوريا الشمالية

أفاد مصدر لبنانى يعمل بمرفأ بيروت الذى طالته تفجيرات ضخمة أسفرت عن عشرات القتلى وآلاف المصابين لـ صدى البلد، بأن مرفأ لبنان لا يوجد به ما يدعو

للانفجار

الذى شاهده العالم أمس، فلا يحتوي مواد متفجرة ولا حتى وقودا، مؤكدًا- وحسب مصادر ذات ثقل- بأن الهجوم يعود لصواريخ قذفتها الطائرات الإسرائيلية على المرفأ .