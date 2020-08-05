إصابة 5 من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية في انقلاب سيارة بالوادى الجديد

أصيب خمسة من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية مساء أمس الثلاثاء في حادث مروري بمحافظة الوادي الجديد ، في انقلاب سيارة كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من إجازة عيد الأضحى المبارك لاستكمال أعمال الامتحانات.





تلقت مديرية أمن الوادى الجديد إخطارا من إدارة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى وإصابة 5 معلمين من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية أثناء عودتهم من إجازة عيد الأضحى وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم لمستشفى الخارجة العام.





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وقال صلاح ميرغني مدير التربية والتعليم بالوادى الجديد إن الحادث أسفر عن إصابة رئيس لجنة سير امتحانات مدرسة المروة التجارية بالوادى الجديد وعدد من المعلمين منهم مراقب أول اللجنة، ومراقب الكنترول و٢ من الملاحظين، وذلك عقب تعرضهم لحادث مرورى أثناء عودتهم من إجازة عيد الأضحى المبارك لمواصلة العمل بامتحانات شهادة الدبلومات الفنية.





كما توجه توجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فور علمه بالحادث إلى مستشفى الخارجة العام للاطمئنان عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية، كما توجه لمقر الإستراحات الخاصة بهم للوقوف على استعدادات الخاصة بأعمال امتحانات شهادة الدبلومات الفنية.